Москва, , 16:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, который беспощаден и жесток к воровству и предательству, является хорошим человеком. Об этом заявил 5 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву. Запись их разговора обнародована на YouTube-канале журналиста.

Отвечая на вопрос сотрудника СМИ, хороший ли человек президент РФ, представитель Кремля сказал: «Да». Песков также добавил, что на преступления, которые некоторые приписывают Путину, глава государства пойти не способен.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на своем посту не работал бы, если бы гипотетически допускал такое.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию «Подъём» заявил, что Путин на Рождество посетит одну из церквей в России.

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