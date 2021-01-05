Баку, 5 января 2021, 16:19 — REGNUM Азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей Азербайджана.
«Я объявляю город Шуша культурной столице Азербайджана, Шуша достойна этого», — сказал он во время встречи с министром культуры Анаром Керимовым.
Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября.
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