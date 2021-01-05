Кызыл, 5 января 2021, 16:19 — REGNUM Заместитель председателя правительства Тувы Аяс Оюн прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о наличии у главы республики Шолбана Кара-оола офшорной компании. По его словам, распространяемые сведения являются ложными.
«Государственные служащие Республики Тыва не имеют отношения к так называемым «панамским документам», — передаёт портал «ТуваМедиаГрупп» его слова.
Чиновник заявил, что руководство региона обратиться в суд по этому вопросу, напомнив, что за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство других людей предусмотрена ответственность.