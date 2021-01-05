История вопроса

У представителей власти есть определённый кодекс этики, который они обязаны соблюдать. Любое скандальное событие с участием представителя власти, ставшее достоянием общественности, оборачивается дурно для его карьеры.



Например, в конце августа 2019 года два политика из немецкого городка Швентиненталь были вынуждены подать в отставку из-за публикации поддельных писем от читателей в местной газете. Они сами писали письма, подписываясь вымышленными именами. В это же время стало известно, что обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб.



Отличились и представители власти в России. Так, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова обвинили в нескромности из-за юбилея местной пивоваренной компании «Бавария». В ходе торжеств перекрывали улицы и мосты, создавая сложности для жителей Владикавказа.

