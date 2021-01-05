Лондон, , 16:18 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян, который встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков, заразился коронавирусом (SARS-CoV-2). Об этом 5 января информирует газета Hraparak. am со ссылкой на аппарат президента Армении.

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«У президента … появились симптомы нового типа коронавируса, — отметили в аппарате президента Армении — Пройденный им тест дал положительный результат».

Отмечается, что Саркисян, который 3 января успешно перенес операцию на ноге, находится на самоизоляции.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря президент республики Армен Саркисян заявил, что политическая ситуация в стране такова, что действующему правительству следует уйти в отставку.

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