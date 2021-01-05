Тбилиси, , 16:18 — REGNUM Фридон Инджия, который стал депутатом парламента Грузии, находясь в составе оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», 5 января заявил, что уходит из партии и создаст новую политическую силу. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньс».

»Вместе со вступлением в парламент я покидаю «Альянс патриотов». Это для меня болезненное решение, поскольку за годы я многое сделал для развития и успеха этой партии», — сказал Инджия перед журналистами.

Он также поблагодарил лидеров «Альянса» за предоставленную возможность войти в состав парламента. Партия, которую собирается создать Инджия, по его словам, будет называться «Европейские социалисты». Её съезд он планирует провести в скором времени.

Инджия, а также Давид Зилпимиани и Гела Микадзе находились в избирательном списке от «патриотов» и не отказались от мандатов, когда свои депутатские полномочия в знак протеста сложили лидер «Альянса» Ирма Инашивили и двое её соратников.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Заседания парламента проводят только члены правящей партии «Грузинская мечта». Сегодня, 5 января, они признали полномочия Зилпимиани, Микадзе и Инджии.

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