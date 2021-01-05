Баку, , 16:07 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить в Нагорном Карабахе международный аэропорт. Об этом он заявил 5 января во время встречи с новым министром культуры республики Анаром Керимовым.

«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории», — цитирует его агентство «АзерТАдж».

По его словам, воздушная гавань должна быть построена до конца 2021 году. Президент Азербайджана уточнил, что аэропорт позволит приглашать иностранных гостей в город Шуши, который объявлен культурной столицей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября, армия Азербайджана при поддержке Турции проводила наступательную операцию. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных сил России.

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