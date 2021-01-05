Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Обвинение в адрес грузинских властей, что они «сфальсифицировали» итоги выборов, требует подтверждений, но представители оппозиции не смогли доказать свои обвинения. Такое заявление, как сообщает «Общественное телевидение», 5 января сделал депутат парламента Грузии, прошедший от партии «Альянс патриотов» Гела Микадзе.

«Мы, оппозиция, не смогли представить доказательств в масштабных фальсификаций на выборах. Конечно, были недостатки, но обвинение в фальсификациях требует доказательств. Было ошибкой отказываться от подсчета, а также проверять результаты подсчета. Эти непоследовательные решения наносили ущерб общей борьбе за демократию», — сказал Микадзе журналистам.

Он также заявил, что намерен в парламенте противостоять правящей партии «Грузинская мечта» и добиваться проведения избирательной реформы.

Напомним, парламент признал депутатские полномочия Микадзе сегодня, 5 января. Вместе с ним депутатами стали Фридон Инджии и Давид Зилпимиани, которые также состояли в избирательном списке «патриотов». Все трое заявили, что выходят из партии.

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