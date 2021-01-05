Москва, , 16:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не вмешивался в работу следственных органов, хотя ему докладывают о тех или иных резонансных делах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам Пескова, о каких-то очень резонансных делах Путину конечно докладывают. Но при этом президент России никогда не вмешивается в работу следственных органов. При этом Песков подчеркнул, что Путин беспощаден к предательству и воровству.

«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», — рассказал Песков.

Он пояснил, что Путин жесток по отношению к тому, что «ему кажется греховным».