Москва, , 15:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков признался, что на заре своей государственной службы перегонял подержанные автомобили из Турции для продажи их в РФ. Об этом Песков поведал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале «Соловьев Live».

Песков рассказал, что свою государственную службу он начал в дипломатическом корпусе и в тот период еще не было жестких ограничений для госслужащих, как в наши дни. Зарплаты тогда были маленькие, и Пескову приходилось «крутиться».

«Да, я зашел, когда не было. Еще в то время, работая в МИДе и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьезно», — рассказал Песков.

Соловьев уточнил у Пескова, как именно он «крутился». Пресс-секретарь президента вспомнил, что работая в Анкаре в посольстве России, «пытался торговать» и перегонял подержанные автомобили.

«Чем-то пытались торговать, продавать, покупать, ну, а тогда вся страна этим занималась… Я машины гонял пару раз, сам за рулем, из Турции, Анкара-Москва. Можно было ехать вокруг — черезБолгарию, Румынию, Молдавию, Украинуи так далее, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3−5 лет, пилишь на ней», — рассказал Песков.

Песков отметил, что многие его знакомые, которые сейчас занимают довольно высокие посты, также занимались подобными делами, к примеру возилю тюки с вещами на вещевой Черкизовский рынок в Москве.

«Мы все через это прошли», — отметил Песков.