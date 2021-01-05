Киев, , 15:36 — REGNUM Проевропейские политические силы Украины сейчас должны объединиться и не допустить реванша, заявил экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Свое мнение Порошенко выразил 5 января в интервью телеканалу «Прямой».

По его словам, прямо сейчас на Украине «время собирать камни».

«Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед вызовами, которые стоят перед нашим государством… Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от реванша», — отметил бывший президент.

Вместе с тем, Порошенко дал понять, что такое «объединение» возможно под диктовку «Евросолидарности», поскольку по итогам местных выборов, состоявшихся в октябре 2020 года, как считает политик, именно эта партия стала «единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой».

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним соцопросам, если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, партию «Европейская солидарность» поддержало бы 14,5%. При этом лично Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.