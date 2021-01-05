Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Среди трёх депутатов от партии «Альянс патриотов Грузии», которые вошли в состав парламента Грузии, нет «пророссийских» политиков. Такое заявление, как передает агентство «Новости-Грузия», 5 января сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ирклий Кобахидзе, общаясь с журналистами.

Он прокомментировал признание парламентом депутатских полномочий Фридона Инджии, Давида Зилпимиани и Гелы Микадзе. Они смогли получить места в парламенте, так как лидер «Альянса» Ирма Инашвили и еще два члена партии в знак протеста отказались от своих мандатов. Это первые депутаты от оппозиции, которые заявили, что согласны войти в состав парламента нового созыва.

«Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая «Альянса патриотов» не вошла и парламент десятого созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», — сказал Кобахидзе.

Он также выразил надежду, что под давлением «иностранных партнеров» в парламент войдут представители других оппозиционных партий.

Стоит отметить, что Иванишвили выступает за диалог Тбилиси с Москвой, за что её и «Альянс патриотов» оппоненты называют «пророссийскими». Кроме того, председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иваншивли также в оппозиции часто называют «агентом Кремля», вспоминая ему, что он разбогател, занимаясь бизнесом в России.

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