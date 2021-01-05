Каракас, , 15:19 — REGNUM Новый созыв парламента Венесуэлы, избранный 6 декабря 2020 года в результате голосования народа, начинает свою работу. Об этом сообщает Prensa Latina.

С текущего созыва число кресел в парламенте увеличилось на 93 — до 277. Коалиция «Большой патриотической полюс Симона Боливара», возглавляемый пропрезидентской партией, получил 4 317 819 голосов (69,32%), тем самым заняв 253 из 277 мест в парламенте.

В свою очередь, «Демократический альянс» получил поддержку 1 101 816 избирателей (17,68%).

Накануне во время встречи с депутатами президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на необходимость упора на политический диалог, примирение, сосуществование и включение парламента в улучшение экономики страны.