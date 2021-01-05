Киев, , 15:13 — REGNUM Олигархи, а не президент Украины Владимир Зеленский, будут решать вопрос о досрочных парламентских выборах в стране в 2021 году, заявил в своем комментарии украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт напомнил, что позиция власти заключается в том, что досрочных выборов в 2021 году точно не будет, поскольку это невыгодно Зеленскому.

«На самом деле, поскольку Зеленский в настоящий момент контролирует максимум половину фракции «Слуга народа», а может уже и меньше, и неспособен ни одно решение провести через Раду, то именно олигархи будут решать вопрос досрочных выборов… Олигархам действительно пока не нужны выборы. Но наши олигархи могут получить недвусмысленный сигнал из Москвы, или из Вашингтона, и тогда дружно захотят досрочные выборы», — заявил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря на Украине были обнародованы соцопросы, согласно которым 25% граждан считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной рады, 39% считают, что вероятна смена правительства.

Также в декабре СМИ сообщили, чтонесколько ведущих партий на Украине намерены добиться перевыборов в Раду уже в 2021 году.