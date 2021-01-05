Киев, , 15:40 — REGNUM 31 декабря 2020 года Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств гибели самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Обозреватель», фрагмент которого был опубликован 5 января.

Министр добавил, что у официального Киева есть два месяца для того, чтоб сделать свои замечания к проекту отчета.

«Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания», — отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также добавил, что со стороны Тегерана не было официальных сообщений о размере суммы компенсаций, которые иранская сторона намерена выплатить семьям погибших в авиакатастрофе.

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Кулеба также пояснил длительность переговоров с Тегераном, которые продолжаются уже почти год, внутренне-политическими раскладами в Иране.

«Затягивание могу объяснить исключительно внутренне-политическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили… что государство взяло на себя ответственность (за сбитый украинский самолет — ИА REGNUM). Мы никоим образом не вмешиваемся в их внутренние дела… мы настроены на урегулирование этого вопроса. Потому, что это не политика, не право и не финансы. Это вопрос морали перед близкими и родственниками погибших», — заключил он.

Напомним, 22 декабря 2020 года сообщалось, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчёт по делу о сбитом Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

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