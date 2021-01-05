Киев, , 14:38 — REGNUM Более 48% украинцев в настоящий момент празднует Рождество исключительно 7 января, говорится в социологическом исследовании, проведенном исследовательской компанией «Active Group» и обнародованном сегодня, 5 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в ответ на соответствующий вопрос 48,6% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января, 14% опрошенных — что 25 декабря, 22,3% украинцев отмечают праздник Рождества в оба дня, 9,7% заявили, что вообще не празднуют, а 5,3% респондентов затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что в разрезе возрастных групп больше всего тех, кто празднует Рождество 25 декабря, среди респондентов возраста 30−39 лет — 17,2%, меньше всего среди молодежи — 11,5%. Не празднуют Рождество вообще в основном респонденты старшего возраста (15,9%).По географическому признаку 25 декабря Рождество празднуют в основном респонденты на западе Украины (22,1%), а меньше всего (8,6%) — на юге, не отмечают праздник преимущественно на востоке (14,3%).

Представитель «Active Group» Андрей Еременко, комментируя результаты опроса, сделал вывод, что новая дата празднования Рождества 25 декабря или празднования обоих вариантов популярность на Украине хоть и завоевывает, «но очень медленно».

Исследование проводилось компанией «Active Group» с 19 по 21 декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем), всего опрошено 1100 респондентов по всей Украине.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году, при президенте Петре Порошенко, Верховная Рада поддержала законопроект об официальном праздновании на Украине Рождества дважды — 25 декабря и 7 января. Оба эти дня являются с тех пор государственными выходными. На тот момент спикер Рады Андрей Парубий заявил, что таким образом Украина «освобождается из московской ментальной оккупации и возвращается к семье свободных народов мира».