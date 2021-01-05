Киев, , 14:05 — REGNUM Политическую повестку дня на Украине в 2021 году будут формировать преимущественно президент страны Владимир Зеленский и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум.

Эксперт напомнил, что перед Новым годом ряд крупных социологических компаний, в частности, Киевский международный институт социологии, опубликовал свежие партийные и президентские рейтинги, и главный вывод, который можно из них сделать, такой: в 2021 году за политический олимп на Украине поспорят два топ-политика национального масштаба — Владимир Зеленский и Виктор Медведчук, а также их партии «Слуга народа» и ОПЗЖ соответственно.

«Декабрьские соцопросы подтверждают тенденции: партия власти вместе с действующим президентом продолжают стремительно терять рейтинг, а ОПЗЖ его стремительно набирает. КМИС дает партии Медведчука 23,1% голосов тех избирателей, которые уже определились со своим выбором. За полтора года после парламентских выборов у партии Медведчука плюс 10%. «СН» — вторая с 20,9% поддержки, что в два раза меньше, чем было на парламентских выборах в 2019 году. Очевидно, что разочаровываясь в действующей власти, украинцы не возвращаются к «партиям войны», правившим после Революции достоинства. Голоса разочарованного электората переходят к ОПЗЖ», — анализирует ситуацию специалист.

Он обратил внимание, что за последний год Медведчук за год укрепил личные позиции в украинском политикуме — в частности., издания «НВ», «Вести» и «Корреспондент» поставили его на пятое место в списке самых влиятельных персон Украины 2020 года. Вместе с ним в топ-5 всех рейтингов только президент Зеленский и главных олиграх Украины Ринат Ахметов. Однако в декабрьском президентском рейтинге КМИС Медведчук занимает четвертое место с 8,7% поддержки и над ним из вышеперечисленных только Зеленский.

«При этом не стоит забывать, что в будущем рейтинги ОПЗЖ и Медведчука будут расти, а вот рейтинги «слуг» и Зеленского будут падать. Уже сейчас Медведчук, по данным опроса КМИС и Фонда им. Илька Кучерива, является политиком с самым высоким балансом положительного рейтинга… Признают влияние Медведчука и на Западе. Так, в конце года крупнейшие западные СМИ выбрали двух украинских политиков для развернутых интервью. Международное информационное агентство Bloomberg взяло интервью у Медведчука и заявило, что популярность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является самой высокой среди оппозиционных политсил за последние шесть лет. В свою очередь The New York Times в декабре взяло интервью у президента Украины Зеленского», — напоминает Розенбаум.

Анализируя причины такого положения дел, политолог выделяет несколько ключевых моментов.

«Он (Медведчук) презентовал мирный план, который одобрили и Россия, и Донбасс, и даже европейские депутаты… и который реально мог бы закончить вооруженный конфликт. Он договорился с Россией о снижении цен на газ для Украины. Он уговорил Путина снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной экономики. В конце концов, он добился поставок и возможности производства вакцины от коронавируса в Украине», — отметил эксперт.

«Подытоживая, можно сказать следующее: сейчас в Украине есть два политика, которые формируют повестку дня страны, и которые будут бороться за власть на следующих выборах. Интересно, что именно в 2021 году сможет противопоставить реальным действиям Медведчука нынешний глава государства, кроме «видосиков» с уставшими детьми?» — отметил Розенбаум.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказывал детям о ряде актутальных политических проблем страны, в частности, борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуации в Донбассе.