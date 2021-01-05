Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Сенатские выборы в Джорджии являются судьбоносными для американской демократии, поскольку они напрямую повлияют на способность Джозефа Байдена проводить политику демократов, когда он вступит в должность президента США 20 января. Однако если республиканцы одержат победу, то часть партии, приверженная Трампу, усилит свои позиции. При этом раскладе трампизм выживет как политическая сила. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Клеен.

«Выборы в Джорджии — судьбоносное время для американской демократии. Большая часть Республиканской партии по-прежнему поддерживает Трампа, несмотря на то, что уходящий президент в настоящее время ведет себя как диктатор. В эти выходные Трамп по телефону угрожал республиканской администрации штата Джорджия. Он призывал государственного секретаря штата Брэда Раффенспергера отменить результаты ноябрьских президентских выборов, которые республиканцы проиграли. Бюллетени в Джорджии пересчитывали уже трижды. Демократы каждый раз побеждали. Но Трамп теперь хочет, чтобы Раффенспергер, отвечающий за результаты выборов, «нашел» 11 780 голосов — количество бюллетеней, необходимое для того, чтобы Трамп стал победителем… Если Макконнелл (лидер республиканского большинства в Сенате — прим. ИА REGNUM) потеряет власть над Сенатом, трампизм останется без лидера в Вашингтоне. Тогда в партии может разразиться полномасштабная гражданская война. Ведь власть демократов над Сенатом может длиться еще долго. Теперь республиканцы опасаются, что демократы попытаются посредством проведения реформы предоставить таким либеральным территориям, как округ Колумбия и Пуэрто-Рико, представительство в Конгрессе; в обозримом будущем власть может перейти в пользу демократов», — написал Клеен.

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