Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Возле здания парламента Грузии в Тбилиси прошла 5 января акция протеста, участники которой потребовали освободить из заключения совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Рура и обвиняемых по делу о покушении на территориальную целостность Грузии Наталию Иличеву и Ивери Мелашвили. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие заявили, что все трое якобы являются «политзаключенными». Активисты потребовали от властей включить Рура, Иличеву и Мелашвили в число тех, кто попадает под амнистию, которую скоро планируется объявить.

Накануне протестующие проводили «марши свободы» в разных городах края Кахетия на которых также требовали освободить «политзаключеных». Активисты заявили, что будут проводить акции по всей стране.

Напомним, Руруа был осужден в июле 2020 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Иличевой и Мелашвили предъявили обвинение по делу о незаконной передаче исторических грузинских земель Азербайджану во время работы в комиссии по демаркации и делимитации границы в 2006 и 2007 годах.

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