Киев, 5 января 2021, 14:35 — REGNUM Посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол считает, что между Украиной и Российской Федерацией существует «огромная разница», которую дипломатический представитель выразил одним словом — «свобода». Об этом он рассказал в интервью УНИАН, опубликованном 5 января.
Разницу между двумя странами дипломатический представитель Нидерландов оценил по итогам восьми лет работы в России.
По оценкам дипломата, на Украине имеет место «легкий хаос» и непонятно, что в стране будет завтра, но вместе с тем в стране по его словам есть свобода, радость, жажда перемен и инициатива.
Отметим, согласно информации, размещенной на сайте посольства Нидерландов на Украине, Йеннес де Мол является послом Королевства Нидерланды с 2019 года, а в период с 2011 по 2014 годы он был Генеральным консулом в Санкт-Петербурге.