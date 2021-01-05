Киев, , 14:35 — REGNUM Посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол считает, что между Украиной и Российской Федерацией существует «огромная разница», которую дипломатический представитель выразил одним словом — «свобода». Об этом он рассказал в интервью УНИАН, опубликованном 5 января.

Разницу между двумя странами дипломатический представитель Нидерландов оценил по итогам восьми лет работы в России.

«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово — «свобода», — отметил он.

По оценкам дипломата, на Украине имеет место «легкий хаос» и непонятно, что в стране будет завтра, но вместе с тем в стране по его словам есть свобода, радость, жажда перемен и инициатива.

«Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», — добавил он.

Отметим, согласно информации, размещенной на сайте посольства Нидерландов на Украине, Йеннес де Мол является послом Королевства Нидерланды с 2019 года, а в период с 2011 по 2014 годы он был Генеральным консулом в Санкт-Петербурге.