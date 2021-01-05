Киев, , 13:17 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых товаров во время январского локдауна не является достоверной.

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 5 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я видел эту информацию… она не является достоверной», — сказал чиновник.

Вместе с тем Степанов добавил, что правительство до начала локдауна еще уточнит ряд моментов, например, относительно продажи бытовой химии.

Министр подчеркнул, что полный карантин будет длиться на Украине 16 дней.

«Это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19… чтобы мы уже до весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Американская торговая палата сообщила, что карантинные ограничения на Украине сформулированы таким образом, что с 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Палата подчеркивает, что такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах. Информация получила существенный резонанс в украинских СМИ.