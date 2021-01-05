Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» единогласно проголосовали за признание депутатских полномочий трёх новых членов парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Новыми депутатами стали находящиеся в избирательном списке партии «Альянс патриотов» Давид Зилпимиани, Фридон Инджия и Гела Микадзе. Они согласились получить мандаты вместо лидера партии Ирмы Иванишвили и двух ее соратников, которые заявили о сложении полномочий.

Это первые представители оппозиции, которые заявили о намерении работать в парламенте. Для создания оппозиционной фракции требуется не менее восьми депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Заседания парламента проводят только члены «Грузинской мечты».

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