Киев, , 13:05 — REGNUM Заявление главного санитарного врача Украины, точнее «недоразумения от медицины», Виктора Ляшко о том, что страна не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний — это «маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан».

Об этом сегодня, 5 января, заявил журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава украинской оппозиции обратил внимание Ляшко на то, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин.

«Ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году)… Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Зеленского… Потому что сейчас заявления представителей украинской власти свидетельствуют о том, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — заявил Медведчук.

По его словам, за последние семь лет политики «пещерной русофобии» власти Украины достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование.

«Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах… Тем более что Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины и украинского народа», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря стало известно о том, что министерство охраны здоровья Украины заключило контракт на поставки 1,9 миллиона доз вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Эксперты считают, что это был шаг отчаяния со стороны Киева — «поскольку, как оказалось, Украину настолько ценят наши «ментальные братья», что даже и близко не подпустили к переговорам о поставках препарата в обозримом будущем».