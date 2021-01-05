Москва, , 13:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули ряд аспектов урегулирования внутри Украины в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.