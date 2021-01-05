Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Сейчас республиканское большинство в Сенате находится под угрозой. 5 января в штате Джорджия республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью сойдутся с демократами Йоном Осcоффом и Рафаэлем Уорноком, чтобы определить судьбу двух сенатских кресел в Конгрессе. В свою очередь профессор Университета Уппсалы Даг Бланк считает, что выборы в Джорджии будут иметь решающее значение для политического курса США в ближайшие годы. Своим мнением эксперт поделился в эфире шведского телеканала SVT.

«Обладать большинством в Сенате важно, потому что он является частью Конгресса, где принимаются законы. Это местные выборы, которые имеют общенациональное значение», — отметил профессор Бланк, занимающийся североамериканскими исследованиями в Университете Уппсалы.

Журналисты отмечают, что если кандидаты от демократов Джон Оссофф и Рафаэль Варнок наберут больше голосов, чем республиканцы Келли Лефлер и Дэвид Пердью, демократы получат 50 из 100 мест в Сенате. В такой ситуации решающий голос получит Камала Харрис, поскольку вице-президент США обладает правом голоса в верхней палате Конгресса.

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