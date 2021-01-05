Москва, , 13:03 — REGNUM Соединенные Штаты Америки устроили в международной политике такой беспредел, что поломали просто все правила международных отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «Соловьев Live» на видеохостинге YouTube.

По словам Пескова, действия США на международной арене привели к тому, что практически все ранее существовавшие правила международных отношений были сломаны. Ответственность за это, прежде всего, лежит именно на Соединенных Штатах Америки.

«Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал Песков.

Он также обратил внимание на то, что дипломатический корпус, по всей видимости, должен как-то подстраиваться под новую реальность.

«Вот всё, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», — сказал пресс-секретарь президента России.