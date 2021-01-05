Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Сегодня, 5 января, в штате Джорджия определится судьба двух сенатских кресел. В настоящее время республиканцы сохраняют большинство в Сенате США, однако партия может лишиться нынешнего перевеса в два голоса в случае победы демократов. Корреспондент телеканала SVT в США Фуад Юсефи считает, что предстоящие выборы окажутся «решающими» для избранного президента Джозефа Байдена.

«Жители Джорджии внимательно следят за развитием событий», — подчеркивает Юсефи.

Для контроля над верхней палатой Конгресса необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии хотя бы одного из двух кандидатов — Келли Леффлера или действующего сенатора Дэвида Пердью.

«Если республиканцы сохранят власть, Джо Байден может быть строго ограничен в проведении своей политики. Если победят демократы, Байден будет волен делать многое из того, что он хочет, например, реализовывать в США спорные инициативы по климату», — отмечает Юсефи.