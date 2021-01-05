Москва, , 13:00 — REGNUM Феномен телеграм-каналов в качестве «сливных бачков» распространён только в России, однако кремлёвские чиновники не следят за ними. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, телеграм-каналы — это в своем большинстве платные, дешёвые сливные бачки. Многие, действительно, увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране. Ведь это же особо нигде в англоязычном мире не пошло», — сказал Песков.

Он напомнил, что в СССР любили рассказывать друг другу шёпотом сплетни и политические анекдоты, «а теперь можно делать то же самое в телеграм-каналах».