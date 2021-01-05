Бишкек, , 12:54 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития приобрел на вторичном рынке 7,5% акций Киргизской фондовой биржи и официально стал ее акционером. Об этом заявил и. о. премьер-министра Киргизии Артем Новиков на правительственном совещании.

По словам высокопоставленного чиновника, это означает, что фонд расширяет инструменты по поддержке предпринимательского сектора, развитию экономики и намерен активно участвовать в развитии финансового рынка республики.

«Появление такого крупного игрока должно привлечь внимание потенциальных инвесторов к рынку ценных бумаг, что послужит катализатором серьезного усиления инвестиционной составляющей на отечественном фондовом рынке», — подчеркнул он.

Также исполняющий обязанности главы правительства отметил, что главной задачей в этой сфере станет деятельность фонда в качестве институционального инвестора, который будет выкупать до 15% крупных облигационных выпусков.

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