Бишкек, , 12:53 — REGNUM Спецслужбы Киргизии объявили в розыск бывшего заместителя председателя госкомитета нацбезопасности республики Болотбека Суюмбаева в рамках возбужденного против него уголовного дела о контрабанде и злоупотреблении должностным положением.

В ГКНБ подчеркивают, что следственные органы имеют неопровержимые доказательства причастности Суюмбаева к контрабанде ювелирных изделий в особо крупном размере.

Также в ведомстве отмечают, что Болотбека Суюмбаева неоднократно вызывали на допрос, но экс-заместитель руководителя спецслужб Киргизии на него так и не явился.

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