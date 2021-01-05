Москва, , 12:49 — REGNUM Отношения между странами упираются в правила межгосударственных отношений, которых сейчас уже не стало. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В итоге жизнь упирается в человеческом плане в зону комфорта, ее нет, в межгосударственном плане жизнь упирается в правила межгосударственных отношений, которых тоже не стало. И мы сейчас думаем, что придет на смену», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день война невозможна, «пока есть ядерный паритет»: «Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать».

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин именно это и сделал — «он остановил войну в Карабахе».