Москва, , 12:27 — REGNUM После критики президента РФ Владимира Путина «жить сразу не хочется». Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Я сталкивался с серьезной критикой президента. <…> Жить сразу не хочется», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что критика со стороны российского лидера «бывает жёсткой», однако, «как правило, есть возможность высказать свою точку зрения [президенту]»: «Не всегда соглашается, но слышит».

Песков подчеркнул, что цена любой несущественной ошибки на уровне работы главы государства «возрастает кратно, она превращается в очень серьёзную».