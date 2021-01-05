Москва, , 12:19 — REGNUM Представители США в международной политике поломали все существующие правила. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В международной политике <…> наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи всё то, что сегодня преподаётся в МГИМО, «уже нерелевантно».

Песков подчеркнул, что, как показывает практика, «сейчас уже не остается таких «красных линий» [в международной политике] вообще».