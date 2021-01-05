Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM О необходимости создать в нынешнем году комиссию по земельным вопросам заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом глава республики написал в статье «Независимость превыше всего», опубликованной 5 января в газете «Egemen Qazaqstan».

«Истина, которую мы все прекрасно знаем, заключается в том, что казахская земля не передается в собственность ни одному иностранцу, никогда не будет продана. Это должно быть прочно заложено в сознании каждого гражданина», — отметил Токаев.

Глава Казахстана отметил, что в следующем году истекает срок моратория, введенного в отношении отдельных норм Земельного кодекса. Важным вопросом по словам лидера республики является введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В связи с чем им была отмечена необходимость в текущем, 2021 году, собрать комиссию по земельным вопросам и принять окончательное решение.

Напомним, 18 августа в 2016 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал предложение Земельной комиссии и продлил на пять лет мораторий на поправки в земельное законодательство. Этому предшествовали митинги и протесты, которые состоялись весной 2016 года в ряде регионов республики.