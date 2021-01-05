Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп ответил кандидату на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена на обвинение в том, что Трамп якобы не выполняет обязанности президента, а только ноет и жалуется на результаты выборов.

Напомним, что выборы президента США прошли в начале ноября 2020 года. Согласно официальным данным, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы демократами и победил он, а вовсе не Байден. При этом уже проголосовали выборщики, а 6 января должно состоятся заседание обеих палат Конгресса, на котором победа Байдена должна быть утверждена.

Тем не менее Трамп продолжает утверждать, что победа на выборах осталась за ним, даже несмотря на то, что и суды встают на сторону Байдена и отказывают команде Трампа в исках по оспариванию результатов выборов.

«Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать. Он только ноет и жалуется на результаты выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом», — заявил Байден о Трампе.

Но пока действующий президент Трамп решил ответить Байдену:

«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет! Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — сказал президент США.

Стоит отметить, что инаугурация Байдена запланирована на 20 января.