Кишинёв, , 10:15 — REGNUM У Кишинева и Киева имеются ряд вопросов, по которым должны быть найдены решения. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью Deutsche Welle, которое было опубликовано 4 января.

Санду отметила, что за последние четыре года между Украиной и Молдавией не проводилось никаких встреч на уровне президентов, а велась только «какая-то работа… на уровне правительств».

«У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти решения. Это и вопрос безопасности в регионе, и вопросы нашего пути к Европейскому союзу, те реформы, которые мы должны проводить, чтобы приблизить наши страны к ЕС, и, конечно, вопросы по делимитации границ, по гидроэлектростанции — то есть конкретные вопросы», — добавила лидер Молдавии.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что Майя Санду совершит визит на Украину 12 января, а в двусторонние отношения между государствами по его словам ожидает «перезагрузка».