Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Члены оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» оказывают давление на остальных депутатов от оппозиции и не разрешают им входить в состав парламента Грузии. Такое заявление, как сообщает «Общественное телевидение» 4 января сделал председатель парламентского большинства в парламенте Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Политик отметил, что для него удивительно видеть, как те, кто решил стать депутатами и управлять страной, слушаются представителей других политических сил, опасаясь «буллинга» с их стороны.

«Удивительно, как люди, претендующие на то, чтобы управлять страной, могут подчиняться этим людям и бояться «Европейской Грузии» или «Национального движения», — сказал лидер парламентского большинства. — Я надеюсь, что они войдут в парламент из соображений государственных интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие осенью 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. Заседания парламента проводят только члены правящей партии «Грузинская мечта».

Стоит также отметить, что три представителя партии «Альянс патриотов» накануне подали заявления о получении депутатских мандатов.

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