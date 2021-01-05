Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению результаты выборов главы государства и призвал своих сторонников не дать украсть победу. Соответствующее заявление он сделал в Джорджии, выступая в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которым противостоят демократы.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в Джорджии победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден, что крайне раздосадовало Трампа, так как этот южный штат довольно часто поддерживал республиканских кандидатов и в 2016 году отдал свои голоса выборщиков за Трампа.

«Завтра (5 января — ИА REGNUM) вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит. Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате. <…> Мы будем сражаться», — заявил Трамп.

Трамп снова стал заявлять, что с «большим отрывом» победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. Он уверен, что прошедшие выборы он выиграл с ещё большим успехом, чем выборы 2016 года. Действующий президент называет число голосов, на которое он опередил Байдена в том или ином колеблющемся штате (где по официальным данным Байден победил).

Кроме того, Трамп выразил благодарность своим сторонникам в Сенате, которые собираются 6 января на заседании обеих палат Конгресса опротестовать утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, по которому выборы выиграл Байден.

Напомним, что 6 января должно состоятся совместное заседание обеих палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги прошедших президентских выборов. Законодатели на этом заседании могут выступить против утверждения результатов выборов в том или ином штате. Возражение подается в письменной форме по меньшей мере одним членом палаты представителей и одним сенатором. Если протест подан, заседание приостанавливается, и обе палаты раздельно проводят голосование по рассмотрению протеста. Если хотя бы одна палата не поддержит протест — он не принимается. Эксперты указывают на то, что палату представителей контролируют демократы, и они ожидаемо не будут поддерживать никакие протесты, оспаривающие победу Байдена.

Республиканцы контролируют Сенат, однако они могут потерять контроль, если в Джорджии, куда как раз и приехал Трамп, победят демократы. Тогда в Сенате силы разделятся пополам, но голос вице-президента, который возглавляет Сенат, может стать решающим.