Пекин, 5 января 2021, 09:06 — REGNUM Бывший председатель компании China Shipbuilding Industry Company Limited (CSIC) Ху Вэньмин был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушение партийной дисциплины и антикоррупционного законодательства, сообщает 4 января агентство Синьхуа.
В заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР говорится, что Ху был уличен в недопустимом поведении.
Расследование показало, что Ху нарушил свод из восьми правил поведения члена Компартии и правительства, играя в гольф, посещая частные клубы и банкеты. Ху также был уличен в распутстве, а также лоббировании интересов третьих лиц в обмен на деньги.
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