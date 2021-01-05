Пекин, , 09:06 — REGNUM Бывший председатель компании China Shipbuilding Industry Company Limited (CSIC) Ху Вэньмин был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушение партийной дисциплины и антикоррупционного законодательства, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

В заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР говорится, что Ху был уличен в недопустимом поведении.

Расследование показало, что Ху нарушил свод из восьми правил поведения члена Компартии и правительства, играя в гольф, посещая частные клубы и банкеты. Ху также был уличен в распутстве, а также лоббировании интересов третьих лиц в обмен на деньги.

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