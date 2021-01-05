Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Избранный в декабре 2020 года председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия объявил, что ЕНД необходимо обновить. Об этом лидер партии 4 января написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Независимо от того, как организована и направлена политическая сила, в какой-то момент всегда есть этап, когда нужны обновления и изменения», — заявил политик.

Он подчеркнул, что партии нужно обновиться не потому, что ранее было что-то неправильно сделано, а потому что изменились ситуация и вызовы. Также Мелия отметил, что необходимо привлекать к себе новых сторонников.

«Необходимо объединить как можно больше граждан этой страны, как энергичных молодых людей из нового поколения, так и представителей старшего поколения, обладающих опытом», — написал лидер ЕНД.

Мелия также отметил, что не ставит задачу заменить «старые силы», а говорит о необходимости нарастить их сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, партия ЕНД в ходе голосования в октябре 2020 года набрала, по данным ЦИК, 27% голосов. Остальные оппозиционные партии набрали менее 4%. При этом в «Нацдвижении» заявляют, что часть голосов были у них «украдены» представителями правящей партии «Грузинская мечта».

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