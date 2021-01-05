Пекин, , 08:59 — REGNUM Бывший главный бухгалтер крупнейшего в Китае пищевого трейдера COFCO был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых постов за нарушения партийной дисциплины и законов КНР, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Центральной надзорной комиссии, Ло Цзяман, который был также членом группы ведущих партийных членов COFCO, утратил свои идеалы попытался помешать расследованию против него.

Нарушив свод норм и правил члена КПК из восьми пунктов, он получал дорогие подарки, компенсировал за счет государства собственные растраты и принимал участие в банкетах, что помешало ему честно исполнять свои должностные обязательства.

Расследование также выяснило, что Ло ответственен за реализацию государственных активов по низким ценам и нелегальное вмешательство в инженерные проекты.

Вдобавок ко всему, Ло использовал возможности от занимаемых им постов в интересах третьих лиц, за что получал материальное вознаграждение. Все его нелегальные накопления будут изъяты в пользу государственной казны.