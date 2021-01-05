Кишинёв, , 09:09 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду выступила против отставки некоторых министров, которые намерены покинуть занимаемые должности вместе с премьер-министром республики Ионом Кику. Об этом сообщили в пресс-службе Партии социалистов Молдавии, опубликовав соответствующее письмо президента Молдавии, адресованное Иону Кику.

В письме Санду, датированном 31 декабря 2020 года, говорится, что основной закон страны и законодательство республики «не предусматривают возможность отказа от исполнения обязанностей министра в правительстве, которое ранее ушло в отставку». Санду утверждает, что все министры должны оставаться на занимаемых должностях до назначения нового правительства.

Речь, в частности, об и. о. вице-премьера, министре экономики Анатолии Усатом, и. о. министра финансов Сергее Пушкуце, а также об и. о. главы Министерства здравоохранения Виорике Думбрэвяну, которые ранее направили прошение об освобождении их от должности с 31 декабря 2020 года.

Напомним, 23 декабря 2020 года премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о уходе в отставку, как того ранее требовала Майя Санду.