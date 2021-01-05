Чунцин, Китай, , 08:50 — REGNUM Бывший заместитель мэра города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая Дэн Хуэйлинь был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых должностей за серьёзные нарушения партийной дисциплины и китайского законодательства, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия Китая сделали соответствующее заявление по делу Дэна, который также был ведущей группы партийных членов при муниципальном правительстве, а также бывшим главой Бюро общественной безопасности Чунцина.

Расследование выявило, что Дэн пытался осуществлять заговоры внутри партии, зарабатывая себе таким образом политический капитал, а также был уличен в политических спекуляциях, говорится на сайте ведомства.

Дэн серьезно нарушил нормы и правил партии, совершил должностное преступление, а также подозревается в получении взяток, сообщили в комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае снят со всех должностей бывший вице-губернатор Цинхая

Читайте развитие сюжета: Экс-глава одной из судостроительных компаний Китая уличен в распутстве