5 января 2021 | Время чтения 4 мин

«Такого в регионе никогда не было»: итоги 2020 года в Красноярском крае

Татьяна Иващенко, , 10:45 — REGNUM В 2020 году самым главным событием для жителей Красноярского края, как и для остальных людей в России и в мире, стало столкновение с новой неизвестностью. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Юрий Москвич, речь идёт о коронавирусе.

Разлив дизельного топлива после аварии на ТЭЦ в Норильске Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Было очень много эмоций, очень много надежд на быстрый уход этой болезни. И было большое разочарование: нам придётся жить с коронавирусом и дальше», — отметил политаналитик.

По его словам, пандемия очень сильно повлияла на настроение и жизнь в Красноярском крае:

«И хотя проблемы некоторых групп населения были решены федеральными и краевыми властями, заметная часть представителей малого и среднего бизнеса по-прежнему считает себя обделённой. Бизнес встретил Новый год с не очень хорошими настроениями».

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Реанимационное отделение для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Если говорить о главном политическом событии в крае, то, по мнению собеседника ИА REGNUM, это «невероятная, неожиданная экологическая катастрофа на севере региона — в городе Норильске».

"Стоит отметить, что норильское ЧП изменило отношение к людям, занимающимся защитой природы, — к экологам. Они во многом оказались правы. Техногенная катастрофа — это не нечто очень далёкое, она может произойти в любой момент, и её размеры могут быть ужасающими. В этом смысле экологи, с моей точки зрения, повысили свой уровень в глазах очень многих в Красноярском крае. Я не исключаю, что на следующих выборах в Госдуму и Законодательное собрание в 2021 году какая-то часть людей поддержит экологов. Причём прислушиваться к ним начали уже в прошлом году — после катастрофы с лесными пожарами в Красноярском крае в 2020 году. И сейчас многие окончательно убедились, что к экологам нужно прислушиваться руководителям больших компаний, людям власти», — подчеркнул Москвич.

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Аналитик убеждён, что самой главной политической проблемой в Красноярском крае, повлиявшей на очень многое, стало «обострение отношений между руководством «Норникеля» и руководством края»:

"Такого никогда не было. Более того, в течение долгого времени в крае губернаторы были выходцами из Норильска. А после назначения Александра Усса новым главой края председателем Заксобрания стал представитель очень малочисленной «северной партии», человек из Норильска. Казалось, что мир между руководством края и «Норникелем» будет всегда, но это не так. Большая экологическая катастрофа привела к большим осложнениям в отношениях. Встали остро вопросы о штрафах, об избытке льгот, которые край давал норильскому комбинату».

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Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске Morspas.com

Сейчас в Красноярском крае, с точки зрения Юрия Москвича, «происходит невероятное»:

"Всё больше и больше распространяются слухи, что руководство «Норникеля» в ближайшее время хочет провести в губернаторы своего человека. При этом необходимо учитывать то, что выборы губернаторов в последние годы в России — это совсем другая ситуация, чем была раньше. Это очень большая процедура согласования с федеральными структурами власти. Но, тем не менее, эти процессы в крае происходят, и они очень обострённо воспринимаются. Сейчас в регионе идёт фактически незримая информационная война по разным вопросам, в которой участвуют как представители власти края, так и других структур. Вся эта информационная война оборачивается совершенно явным дисбалансом финансовых возможностей не в пользу Красноярского края».

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Эксперт отметил, что внимание красноярских политических аналитиков сейчас направлено на ситуацию в городе Норильске:

«Кто же станет мэром города? В том числе на пост мэра Норильска выдвинут первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов. На 20 января запланирован конкурс, а затем 22 января комиссия в составе депутатов норильского горсовета и представителей администрации края сделает свой выбор. Всех экспертов волнует принципиальный вопрос, а будет ли этот этап выборов, в отличие от первого несостоявшегося этапа в 2020 году, пространством согласия. В ходе первого этапа все кандидаты отказались участвовать в выборах. Это произошло в самый пик конфликта между Красноярским краем и «Норникелем».

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Министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс на месте ЧС в Норильске 24.mchs.gov.ru

В этой связи Юрий Москвич напомнил о постановлении Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», которое подписали все заинтересованные стороны, в том числе и представители «Норникеля»:

"И там отмечены конкретные направления обязательств и компании, и края. Но достаточно ли постановления Совета Федерации, чтобы в Норильске был выбран мэр, который будет пользоваться доверием и населения города, и власти края, и руководства градообразующего предприятия «Норникель»?»

"Обвал доверия с севером региона — главная политическая проблема в Красноярском крае в 2020 году. Хотелось бы, чтобы эта проблема была разрешена, и случившаяся глобальная экологическая катастрофа 2020 года не стала большой политической проблемой 2021 года», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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