Пекин, , 08:33 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Цинхай на северо-западе Китая был исключен из рядов Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины и законодательства КНР, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Вэнь Годун утратил веру в собственные идеалы, направив все свои силы на служение собственным материальным интересам, занимаясь незаконной добычей ресурсов в провинции, нанеся тем самым серьезных ущерб политической экосистемы.

Кроме того, Вэнь нарушил восемь норм кодекса поведения Компартии, принимая роскошные банкеты, подарки и приглашения на гедонистические мероприятия, чем опорочил честь и достоинство партии. Он также лоббировал интересы третьих лиц, пользуясь своим статусом, в обмен на материальные приобретения.

Все незаконные накопления бывшего чиновника будут изъяты. Это касается как денег, так и имущества.