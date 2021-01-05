Сухум, , 08:36 — REGNUM 130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 4 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 470 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 130 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 216 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 9182 носителей SARS-CoV-2. Из них 7027 победили инфекцию. За это время 129 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

С 1 по 3 января в Абхазии тестирование на коронавирус не проводили. В течение 30 и 31 декабря в республике выявили 95 носителей SARS-CoV-2 в результате 379 исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в декабре коронавирус выявили у президента Абхазии Аслана Бжании. Он перешел на самоизоляцию в резиденции и исполняет обязанности удаленно. По последним данным, у Бжании хорошее самочувствие.

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