Атланта, США, , 08:32 — REGNUM Условие, при котором американцы смогут получить по 2000$ поддержки от государства назвал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден 5 января в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в американском штате Джорджия.

Политик пояснил, что повышенная сумма выплаты гражданам будет утверждена в случае, если демократы получат контроль над Сенатом США. После чего он призвал поддержать на втором туре выборов в Сенат кандидатов от Демократической партии США Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2000 будут выданы», — заявил Байден. Демократ отметил, победа на выборах кандидатов в сенаторы от демократов будет означать «восстановление надежды, порядочности и чести» для людей, которые в эту минуту сражаются с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении выиграть выборы в тех восьми штатах, где официально он проиграл.

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