Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Освободившиеся места в парламенте Грузии после сложения полномочий тремя членами партии «Альянс патриотов Грузии» решили занять политики, чьи имена идут следующими в избирательном списке партии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, в Центральную избирательную комиссию соответствующие заявления подали Давид Зилфимиани, Фридон Инджия и Гела Микадзе. Им достались места председателя «Альянса патритов» Ирмы Инашвили, а также Георгия Ломиии и Гочи Тевдорадзе, которых, на основании их обращений, освободили от депутатских полномочий 4 января.

Всего «патриоты» в ходе выборов получили четыре места в парламенте. Автандил Энукидзе не стал отказываться от места в законодательном органе, но пока не подавал заявление о получении мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. Заседания парламента проводят только члены правящей партии «Грузинская мечта».