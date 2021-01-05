Каракас, , 06:48 — REGNUM Заявление о получении представителями венесуэльской оппозиции 1,17 млрд долларов от администрации США сделал президент Республики Николас Мадуро. Об этом 5 января сообщил сам глава государства в эфире центрального телевидения.

По словам Мадуро, администрация США подтвердила выделение 1,7 млрд долларов нынешнему составу Национальной ассамблеи, которую контролируют представители оппозиции.

«Вот бы новый состав Конгресса США начал расследование относительно использования этих $1,7 млрд, которые Дональд Трамп выдал экстремистской оппозиции Венесуэлы», — добавил Мадуро, подчеркнув, что оппозиция похитила выделенные ей средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство финансов Соединённых Штатов разрешило американским компаниям проводить финоперации с представителями венесуэльской оппозиции, в том числе Хуаном Гуайдо, в обход санкций.

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