Доха, , 06:27 — REGNUM Соглашение о снятии дипломатической блокады Катара намерены подписать власти Саудовской Аравии. Об этом 5 января сообщает агентство Reuters.

Источник в администрации США сообщил агентству о прорыве в ликвидации раскола в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Активное участие в переговорах по достижению договорённостей во взаимоотношениях стран Персидского залива принял зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер.

Ожидается, что документ будет подписан 5 января в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Саудовская Аравия откроет свои воздушные, наземные и морские границы с Катаром. Ожидается, что к этому решению присоединяться Бахрейн, ОАЭ и Египет. В ответ на отмену блокады Катар отзовет все свои иски, поданные в связи с блокадой. Специалисты утверждают, что снятие блокады приведёт к большей стабильности в регионе.

Напомним, о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили в 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, обвинив власти страны в поддержке терроризма и вмешательстве во внутреннюю политику этих стран.

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