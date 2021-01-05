Атланта, США, , 06:06 — REGNUM Победу в восьми американских штатах, где официально он проиграл, намерен одержать действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 5 января политик заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Американский лидер вступил в заочную полемику со своим соперником, кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом, который заявил, что Трамп «ноет и жалуется», вместо борьбы с коронавирусом. В ответ на это действующий президент США заметил, что он не жалуется насчёт Джорджии, а жалуется насчёт восьми штатов и уверен, что выиграет их все.

«Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — добавил американский лидер, обращаясь к своим сторонникам.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп намерен оспаривать победу на президентских выборах у кандидата от демократов Байдена. Голосованием выборщиков победителем выборов объявлен Байден, утвердить результат голосования должен 6 января Конгресс США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден обвинил Трампа в нежелании работать и отметил, что не понимает, зачем действующий президент продолжает дальше бороться за эту должность.

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